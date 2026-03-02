Su Rai 1 “Ulisse” con “Versailles in piano sequenza”

Stasera su Rai 1 Alberto Angela ci porta alla scoperta della Reggia di Versailles” con una puntata speciale di “Ulisse – Il piacere della scoperta”
Un viaggio alla scoperta di una delle regge più famose al mondo, attraversando le stanze più sfarzose, ma anche quelle più nascoste e inaccessibili che solo raramente i turisti visitano.
Lunedì 2 marzo 2026 alle 21:30 su Rai 1 con “Ulisse – Il piacere della scoperta” esploriamo Versailles, attraverso il percorso più lungo mai realizzato al mondo in televisione. Saliamo lungo scale che portano ad alcove d’amore, passando attraverso porte segrete dalle quali si infiltrano il desiderio d’amare e la paura di morire e sbuchiamo in passaggi nascosti agli occhi dei curiosi.