Qatar Energy blocca la produzione di GNL. Vola in prezzo del gas

Il prezzo del gas europeo è aumentato del 50% dopo l’annuncio dello stop
QatarEnergy interrompe la produzione di gas naturale liquefatto (GNL) dopo che due droni iraniani hanno colpito i suoi impianti energetici a Ras Laffan e a Mesaieed.
Il prezzo del gas europeo è aumentato del 50% dopo l’annuncio dello stop da parte della QatarEnergy: si tratta del 20% circa delle esportazioni globali di gas naturale liquido.
Le conseguenze in Europa
Per la Commissione Europea “non c’è alcun problema immediato per la sicurezza energetica” dell’Unione Europea in conseguenza dell’attacco sferrato da Usa e Israele contro l’Iran e alla successiva chiusura dello stretto di Hormuz. Lo dice la portavoce per l’Energia Anna-Kaisa Itkonen, a Bruxelles.
“Abbiamo chiesto agli Stati membri di condividere le loro valutazioni entro la fine di oggi – continua – riuniremo un gruppo di coordinamento per il petrolio nelle prossime 48 ore” per valutare la situazione”. Fortunatamente, nota la portavoce capo Paula Pinho, “siamo quasi alla fine del periodo” in cui gli edifici vengono riscaldati e i depositi di gas sono riempiti intorno al “30%”, in linea con i piani energetici. “Per ora non vediamo elementi di preoccupazione” per le scorte di metano, sottolinea Itkonen.