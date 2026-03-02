Primi 127 italiani bloccati in Oman tornano in Italia. La Farnesina crea una “Task Force Golfo”

Gruppo di italiani trasferiti da Dubai partiti dall’Oman con volo charter per l’Italia

È partito da Mascate un primo volo charter con 127 cittadini italiani bloccati in Oman oppure trasferiti da Dubai in Oman con assistenza della Farnesina. Ad Abu Dhabi, Dubai e in Oman ambasciate e consolati stanno lavorando per favorire il trasferimento di cittadini italiani verso aeroporti operativi della regione. La compagnia aerea Etihad sta organizzando brevi aperture anche dell’aeroporto di Abu Dhabi. Il comunicato arriva dalla Farnesina.

Istituita alla Farnesina “Task Force Golfo” per l’assistenza agli italiani bloccati nella regione

Il ministero ha creato una “Task Force Golfo” che rafforzerà il lavoro dell’Unità di Crisi e sosterrà l’impegno delle ambasciate e dei consolati nella regione per far fronte alle migliaia di richieste di assistenza delle migliaia di cittadini bloccati nei paesi del Golfo. Il Governo italiano ha accolto con favore la collaborazione che i governi del Golfo e le loro linee aeree stanno offrendo ai cittadini bloccati, innanzitutto offrendo assistenza per alloggiare in albergo. L’ambasciata negli Emirati e quella in Qatar sono riuscite a far spostare dagli aeroporti in alberghi tutti i passeggeri in attesa. Al momento non ci sono previsioni di riapertura degli aeroporti.

Le Ambasciate e i Consolati d’Italia nella regione mediorientale sono pienamente operativi per prestare assistenza ai connazionali presenti nei rispettivi paesi di competenza.

Di seguito i numeri da contattare per emergenze:

• Ambasciata d’Italia a Tel Aviv: +972548803940

• Consolato d’Italia a Gerusalemme: +972505327166

• Ambasciata d’Italia a Teheran: +989121035062

• Ambasciata d’Italia a Riad: +966505254792

• Consolato d’Italia a Gedda: +966506678310

• Ambasciata d’Italia a Manama: +973 39539079

• Ambasciata d’Italia a Kuwait City: +96599019353

• Ambasciata d’Italia a Doha: +974 55513365

• Ambasciata d’Italia a Baghdad: +9647866993034

• Ambasciata d’Italia a Beirut: +9613489966

• Ambasciata d’Italia ad Amman: +962775415000

• Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi:

+971 50 818 07 80

+971 50 010 19 98

• Consolato Generale d’Italia a Dubai:

+971 050 656 3375

+971 050 866 9546

+971 050 920 1247

+971 050 248 2601

+971 050 302 4263

