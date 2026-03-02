Oroscopo di oggi, lunedì 2 marzo 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 2 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La Luna in Cancro, indolente e introversa, è poco in linea con la nostra natura dinamica e diretta. Un po’ d’insofferenza, nervosismo, ma nulla di più. Una vena di malinconia, per un passato che a distanza sembra più luminoso di quanto non fosse in realtà.
Toro
Di passaggio in Cancro, la Luna incontra Venere e Mercurio, garanti di serenità ed efficienza. Promesse concrete di carriera e d’affari, sesto senso. Per quanto la salita sia impervia, crediamo in ciò che facciamo, agiamo e per questo riusciamo nell’intento.
Gemelli
La giornata emotivamente trascorre senza infamia e senza lode, ma dal punto di vista economico una buona dritta fornisce un appoggio considerevole. Per chi di noi è solo, all’orizzonte una bella quantità di gratificazioni che riescono a metterci a nostro agio.
Cancro
La Luna in trigono a Venere e Mercurio, grazie a tempismo e creatività, ci offre l’opportunità di tirare acqua al nostro mulino nel caso di diatribe sul lavoro. Cantiamo vittoria: con una mossa rapida e incisiva, lasciamo con un palmo di naso, rivali e detrattori.
Leone
Le emozioni sono forti e viviamo con grande coinvolgimento ogni situazione personale che tocca la nostra sensibilità. A volte con qualche eccesso. Ci sentiamo esposti alle critiche e agli attacchi altrui? Manteniamo l’equilibrio e cambiamo atteggiamento.
Vergine
Una corrente di simpatia passa fra la Luna e Giove, facendo di noi i diretti beneficiari di tranquillità, coccole maliziose e buone opportunità. Piccole sorprese movimentano la quotidianità senza stravolgerla. Finanze sostenute da una trattativa vantaggiosa.
Bilancia
La Luna in Cancro ha il potere di mandare in fumo le aspettative. Atteniamoci solo a ciò che abbiamo in mano per non rimanere delusi. Una cattiva notizia di prima mattina si ridimensiona presto. È un’informazione falsa. Che sollievo!
Scorpione
Dal segno del Cancro, la Luna ci regala il meglio di sé in fatto di dolcezza e sensibilità. Un corredo che in caso di attacchi è utilissimo. Al disordine emotivo, alle battaglie opponiamo la spinta alla trasformazione. Assecondiamo gli eventi.
Sagittario
Passionalità intensa da maneggiare con cura. Con un nuovo amore non sveliamo subito le nostre carte, un alone di mistero ci rende più attraenti. Al lavoro e con gli amici, niente impegni inderogabili: è molto importante per noi una maggiore libertà.
Capricorno
La coppia ostile Luna-Giove pretende da noi più franchezza. Non tradiamo la fiducia di chi ci vuole bene, evitiamo le bugie, parliamo chiaramente. Incomprensioni nella coppia, superabili lasciando da parte i giochetti fatti per mettere l’altro alla prova.
Acquario
Venerdì caratterizzato da qualche rovescio temporalesco. Cominciamo a costruire dei solidi argini: si prevedono straripamenti emotivi. Una comunicazione profonda con i familiari può far emergere una situazione irrisolta del passato.
Pesci
La Luna in Cancro è amica di Venere e Mercurio. Esprimiamo le emozioni. Diamoci al canto, alla pittura, alla famiglia, all’amore che ci rende felici. Venere nel nostro cielo apre le porte all’amore, atteso, sognato, sospirato. Guardiamoci bene intorno.