Modello didattico ibrido: Italia terzo mercato per importanza per Novakid

Nel 2025 Novakid Italia ha registrato: una crescita del +27% degli studenti attivi e quasi 400.000 lezioni erogate (+19,7%)

Nel 2025 l’Italia ha confermato il proprio ruolo di mercato strategico per Novakid, piattaforma educativa specializzata nell’insegnamento online dell’inglese per bambini dai 4 ai 12 anni e presente in 50 Paesi del Mondo. Il mercato italiano ha registrato una crescita solida e trasversale su tutti i principali indicatori di business, contribuendo in modo rilevante alle performance complessive dell’azienda a livello internazionale.

A livello globale, Novakid ha chiuso il 2025 con una crescita del 34% anno su anno dei ricavi ricorrenti (ARR) e un incremento del 49% dell’EBITDA, risultati nettamente superiori alle stime di crescita del settore EdTech (fonte Yahoo finance). La piattaforma è oggi scelta da oltre 940.000 genitori nel mondo, con studenti attivi in più di 50 Paesi, e ha superato i 24 milioni di lezioni erogate dal 2017, di cui oltre 6,7 milioni nel solo 2025.

Il ruolo dell’Italia nella crescita internazionale

In questo contesto, l’Italia si colloca al terzo posto tra i mercati Novakid per crescita della base studenti (+27,09%) e al quarto per volume di lezioni (+19,7%), con 397.415 lezioni erogate a studenti italiani nel corso del 2025, confermandosi tra i Paesi che contribuiscono maggiormente allo sviluppo della piattaforma. Le lezioni di prova, inoltre, hanno registrato una crescita ancora più marcata, raggiungendo quota 11.889, in aumento del 34,4% su base annua.

L’aumento dei volumi si è riflesso in un netto miglioramento delle performance economiche:

Ricavi in crescita del 29,4% anno su anno

ARPU (ricavo medio per utente) in aumento dell’8,4% rispetto al 2024

Grazie a questi risultati, l’Italia mantiene il quarto posto per volume di lezioni e sale al quarto posto per generazione di ricavi, rispetto alla quinta posizione del 2024, confermandosi inoltre tra i primi tre Paesi per tasso di retention.

Cresce la fiducia delle famiglie italiane

Nel corso del 2025, 55.000 studenti hanno seguito almeno una lezione Novakid in Italia, mentre gli studenti attivi hanno raggiunto quota 17.920, rispetto ai 14.100 del 2024, con una crescita annua del 27,1%. L’acquisizione di nuovi studenti è aumentata del 34,7%, mentre il tasso di retention si è attestato al 44,9%: uno dei migliori a livello internazionale per Novakid. Da segnalare, inoltre, che il 16,66% delle famiglie ha iscritto più di un figlio, a conferma di un elevato livello di soddisfazione e fiducia nel servizio.

Coinvolgimento e qualità dell’esperienza

I dati di engagement evidenziano un utilizzo continuativo e strutturato della piattaforma:

22,2 lezioni in media per studente

29,9% degli studenti ha seguito più di 30 lezioni nell’anno

32,2% è rimasto attivo per oltre sei mesi

1.391 studenti attivi mediamente ogni mese

Sul piano operativo, Novakid registra in Italia un tasso di completamento delle lezioni del 98,44%, un tasso di assenza dello 0,08% e un tasso di conversione delle lezioni di prova del 10,47%, indicatori allineati ai migliori standard globali della piattaforma.

Innovazione e sviluppo dell’AI

Nel 2025 Novakid ha introdotto il progetto pilota dell’AI Tutor, per le esercitazioni nelle competenze di speaking. A livello globale, in soli quattro mesi l’AI Tutor è stato adottato da circa il 60% degli studenti, con tempi medi di conversazione giornaliera particolarmente significativi tra i bambini di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. In Italia l’AI Tutor, denominato Pandy, è stato inizialmente reso disponibile nell’area kids per i livelli 2 e 3 (livello di conoscenza della lingua A1 e A1+; ndr). A seguito del successo del progetto pilota — tasso di adozione del 60%, elevata soddisfazione dei clienti e un tempo medio di utilizzo di 4 minuti per bambino — nel febbraio 2026 l’AI Tutor è diventato un prodotto scalabile anche sul mercato italiano.

«Siamo scelti da oltre 940.000 genitori nel mondo perché continuiamo a innovare l’educazione, offrendo esperienze di apprendimento sempre più efficaci e coinvolgenti», ha dichiarato Max Azarov, CEO di Novakid. «Nel 2025 ci siamo concentrati su intelligenza artificiale, strumenti interattivi e soluzioni educative avanzate. Nel 2026 vogliamo andare oltre e ridefinire i confini dell’apprendimento online».

Centralità dei docenti e modelli AI-first

Nel 2025 la community globale di insegnanti Novakid è cresciuta da 3.100 a oltre 3.700 docenti attivi (+18% anno su anno) e Novakid è diventata la scuola di inglese online con la valutazione più alta su Glassdoor, sulla base delle recensioni dei docenti (valutazione attuale: 4,2).

L’introduzione di strumenti di selezione basati sull’AI ha ridotto i tempi di assunzione a otto giorni. Sono stati inoltre potenziati il Teacher Mentorship Program e il nuovo Teacher Hub, che nel 2025 ha registrato 364.000 visualizzazioni. Tra le novità figura anche NovaStore, un sistema di incentivazione che consente ai docenti di convertire i risultati ottenuti in benefit digitali.

Prospettive per il 2026

Sulla base del successo dell’AI Tutor, Novakid ha deciso di lanciare nel 2026 un nuovo progetto “AI native”, dedicato all’apprendimento dell’inglese per bambini e ragazzi in età scolare, pensato per rispondere alla crescente domanda di pratica linguistica. Il progetto sarà presentato all’ASU+GSV Summit nell’aprile 2026.

«Le nuove funzionalità previste per il 2026 mirano a offrire agli studenti un’esperienza paragonabile a quella di una scuola internazionale, a costi più accessibili e in un ambiente online flessibile e personalizzabile. Il miglioramento delle competenze orali e della sicurezza dei bambini nel parlare resterà una priorità, attraverso lezioni 1:1, lezioni di gruppo e pratica autonoma con l’AI Tutor», ha concluso Azarov.

Con una strategia focalizzata su innovazione, qualità didattica e coinvolgimento di lungo periodo, Novakid conferma il proprio impegno nello sviluppo di una piattaforma EdTech globale e dinamica orientata all’eccellenza educativa, con l’Italia tra i mercati prioritari.