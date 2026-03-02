Miga Studio presenta la nuova collezione “Architettura della Visione”

Per la nuova stagione, Miga Studio interpreta l’occhiale come struttura progettuale: un dialogo tra disciplina artigianale giapponese e avanguardia del design europeo

Miga Studio è un’esplorazione della struttura e della precisione. Ispirata all’architettura moderna, ogni montatura della collezione SS26 rivela un dialogo tra materiale, proporzioni e funzionalità, dove nulla è ornamentale e ogni linea ha uno scopo preciso. Situato tra Oriente e Occidente, Miga Studio unisce la disciplina dell’artigianato giapponese e l’avanguardia del design europeo, fondendo una meticolosa finitura a mano con una produzione avanzata e spingendo i confini di ciò che l’occhialeria può raggiungere. Realizzati in raffinato acetato Takiron, titanio e alluminio, ogni componente è progettato per garantire integrità e longevità, a partire dalle cerniere flessibili personalizzate e dai raccordi su misura che riflettono l’ossessione per l’allineamento e il comfort. Per questo ha un approccio brutalista agli occhiali: chiaro, deliberato e duraturo, con un design ridotto alla sua essenza, reso visibile attraverso la precisione.