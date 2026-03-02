Lettore selvaggio o secchione? Libraccio lancia il filtro TikTok

Libraccio lancia su TikTok il filtro interattivo “Dimmi come leggi e ti dirò chi sei”. Si tratta di un quiz divertente, scoprilo qui

Libraccio , storica catena di librerie fondata nel 1979 con l’obiettivo di rendere la cultura più democratica e accessibile, con un forte impegno verso il second-hand, lancia un filtro interattivo su TikTok, attraverso il quale scoprire a quale tipologia di lettore si appartiene. L’arrivo sulla piattaforma di questo filtro si inserisce all’interno del “BookTok”, un fenomeno virale ormai consolidato capace di rivoluzionare il settore editoriale italiano, contribuendo a trainare le vendite e coinvolgere sempre più giovani lettori, grazie a recensioni autentiche e una community appassionata. Si tratta di un trend di respiro globale e in continua crescita: l’hashtag #BookTok è stato infatti utilizzato 73.5 milioni di volte nel mondo, per #booktokitalia invece si contano 1.3 milioni di utilizzi.

Lettore equilibrato o punk? Arriva il quiz per scoprirlo

La community del BookTok in Italia è varia e inclusiva, tutti i lettori di ogni età possono trovare la propria “nicchia” di appassionati: dai thriller alla biografia, dalle letture rosa al romanzo storico. Anche se sono i giovani e i giovanissimi a farla da padroni: il racconto dei libri tramite TikTok influenza in particolar modo le scelte di lettura e le tendenze di acquisto dei segmenti young adult e new adult, romanzi pensati più specificatamente per queste fasce d’età.

Ci sono peculiarità di ogni lettore che però attraversano le generazioni: segnalibro oppure orecchie alle pagine? Sottolineature o libro come nuovo? Queste sono solo alcune delle domande che il filtro propone al suo utilizzatore, un moderno quiz digitale che riporta alla memoria l’amarcord di quelli che, un tempo, sfogliavano fino a consumarle le più popolari riviste dell’epoca. “Dimmi come leggi e ti dirò chi sei” è lo spirito che guida il filtro, con l’idea di celebrare la diversità di abitudini dei lettori e rafforzare il senso di appartenenza alla community del BookTok, nessuno escluso. Il mantra è solo uno: non c’è giusto o sbagliato quando si tratta di lettura. Ci sono tanti modi di essere lettori e lettrici, ma ognuno di questi è il benvenuto nella community e tra gli scaffali di Libraccio.

A comparire sullo schermo è una serie di domande, corredate da simpatiche icone colorate, e alla fine ecco il risultato, otto i profili possibili. Il gioco sta proprio qui: nel raccontarsi e nel riconoscersi in un ritratto semiserio del lettore italiano:

Lettore Secchione: il libro non si piega, non si presta, non si abbandona. Si legge, si finisce, si archivia. Un amore militare, preciso, indiscutibile; Lettore Metodico: ordine, ritmo, disciplina. Sa sempre cosa sta leggendo… e cosa leggerà dopo; Lettore Disinvolto: prende il libro, lo gira, lo lascia, lo riprende. Ma alla fine ci arriva; Lettore Equilibrato: segue l’istinto, ma con giudizio. Il caos? Solo quello utile; Lettore Creativo: compra senza pensarci troppo su, legge a strappi, si innamora a pagina 12. Oppure mai; Lettore Rilassato: niente fretta, niente regole. Se oggi si legge, bene. Se no, pure meglio; Lettore Selvaggio: libri ovunque, trame a metà, letture confuse. Ma è nel disordine che scova le gemme; Lettore Punk: odiatore dei finali forzati, abbandonatore seriale di libri. Legge solo se gli va, come gli va.

“Questa iniziativa rappresenta un’ulteriore dimostrazione di quanto Libraccio abbia a cuore la propria missione di avvicinare sempre più persone alla lettura, parlando la stessa lingua di chi, su diverse piattaforme social, fa del suo racconto una vera e propria passione, oltre che un mestiere – commenta Carlotta Sanzogni, responsabile Social & PR di Libraccio – Con questa novità volevamo divertire e coinvolgere, perché alla fine per noi la cultura è anche questo: un mezzo per intrattenere, sentirsi parte di qualcosa di più grande, senza lasciare indietro nessuno”.

Attraverso la condivisione online e il tamtam generato dai filtri firmati Libraccio, la catena presente su TikTok dal 2020 espande la propria community di appassionati, favorendo connessioni sincere tra lettori e incoraggiando la curiosità e la scoperta, meglio ancora se di inedite rarità.

Il QR Code

Ecco il QR-Code per iniziare subito a giocare e condividere. (Scansiona il codice QR utilizzando la tua app TikTok. Dal Profilo, tocca l’icona Menu, quindi tocca Il tuo codice QR.)