Le “Giornate Dantesche” dal 25 marzo al 12 aprile 2026 a Foligno

, in, la città in cui l’11 aprile 1472 vide la luce la prima edizione a stampa della, torna protagonista il sommo poetacon la nuova edizione dellein programma2026.

Cinque giorni di incontri, conferenze, letture, laboratori e dialoghi con celebri dantisti ed esponenti della scena culturale nazionale, per celebrare Foligno come città dantesca e rimarcare il ruolo primario rivestito dal capoluogo umbro nella storia della Commedia e della stampa.

L’XI Canto del Paradiso al centro dell’edizione 2026

Filo conduttore dell’edizione 2026 sarà l’undicesimo Canto del Paradiso, incentrato sulla figura di San Francesco d’Assisi, nel segno delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte del grande santo umbro.

“La scelta dell’XI Canto del Paradiso – spiega Cristiana Brunelli, Presidente del Comitato di Coordinamento per lo Studio e la Promozione della prima edizione a stampa della Divina Commedia – vuole essere un tributo, nell’ottavo centenario della morte, al santo più noto e profondamente legato al territorio umbro. Proprio a Foligno Francesco rinunciò ai beni terreni, in un gesto simbolico che ancora oggi parla alla contemporaneità. Con questa edizione delle Giornate Dantesche, Foligno rinnova la propria vocazione di città della stampa e della cultura, riaffermando il legame profondo con Dante e proponendosi come laboratorio nazionale di dialogo tra tradizione e contemporaneità”.

La manifestazione, promossa dal Comune di Foligno in collaborazione con il Comitato Dantesco e con la Biblioteca Comunale “Dante Alighieri”, celebra lo speciale legame storico che da secoli unisce la città all’opera dantesca. Fu infatti nella dinamica realtà umbra, centro nevralgico per commerci e fiere già nel Medioevo, che l’11 aprile 1472 venne stampata per la prima volta la Divina Commedia presso la bottega Orfini-Numeister, ad opera del prototipografo Johann Numeister insieme all’orafo Emiliano Orfini e al notaio Evangelista Angelini.

Proprio nelle sale di Palazzo Orfini, storica dimora di famiglia dell’imprenditore orafo Emiliano Orfini in cui era sorta la proto-tipografia Orfini Neumeister, è stato inaugurato l’11 aprile 2012 il celebre Museo della Stampa di Foligno che, nel suo nucleo centrale, vede protagoniste le prime tre opere stampate da questa tipografia – la traduzione latina della Guerra gotica di Procopio realizzata da Leonardo Bruni, le Familiares di Cicerone e la Divina Commedia di Dante – offrendo un’ampia documentazione sull’attività delle cartiere della vicina Valle del Menotre e sulla produzione editoriale a Foligno tra il XV e il XIX secolo.

L’Anteprima del 25 marzo per il Dantedì

Come da tradizione, le “Giornate Dantesche” saranno precedute da un’anteprima in programma mercoledì 25 marzo 2026 nelle sale di Palazzo Trinci, in concomitanza con il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante istituita nel 2020 dal Consiglio dei Ministri nella data che gli studiosi indicano come inizio del viaggio ultraterreno narrato nella Commedia.

In questa occasione sarà presentata la nuova copia anastatica dell’editio princeps della Divina Commedia (Foligno, 1472), edita dall’Editoriale Campi e arricchita dalle opere grafiche dell’artista cubano contemporaneo Carlos Garaicoa, alla presenza dell’autore e dell’editore. L’iniziativa rinnova la consuetudine di intrecciare la celebrazione dantesca con l’arte contemporanea, coinvolgendo ogni anno un artista di fama internazionale chiamato a reinterpretare le cantiche dantesche, allo scopo di inserire le opere grafiche prodotte nella ristampa anastatica dell’editio princeps di Foligno, che così annualmente rinnovata, da vita ad una preziosa collezione di opere di arte contemporanea a tema dantesco.

Sempre a Palazzo Trinci sarà inaugurata un’installazione di video mapping che, durante le Giornate, offrirà al pubblico un’esperienza immersiva nell’XI Canto del Paradiso, con Francesco protagonista, attraverso tecnologie innovative.

Un programma di alto profilo culturale

Le “Giornate Dantesche” 2026 vedranno la partecipazione di autorevoli studiosi, dantisti e protagonisti del panorama culturale italiano. Ad aprire i lavori, nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile, sarà Andrea Riccardi, Presidente della Società Dante Alighieri e fondatore della Comunità di Sant’Egidio. La chiusura, domenica 12 aprile, sarà affidata a Franco Cardini, tra i più noti medievisti italiani. Nel corso della manifestazione interverranno, tra gli altri, Antonella Anedda, che venerdì 10 aprile partendo dalla Commedia, parlerà della sua produzione, e Donatella Di Pietrantonio, Premio Strega e Premio Campiello, che sarà protagonista, sabato 11 aprile, della ormai consueta sessione “Incontri”, che intende promuovere il dialogo tra la letteratura di ieri e quella di oggi.

Accanto agli incontri divulgativi, il programma proporrà la tradizionale Maratona Dantesca con la lettura integrale del Paradiso (8 aprile), la fiera editoriale “Pagine a corte” dedicata a Dante e al Medioevo (10, 11 e 12 aprile, Corte di Palazzo Trinci) e numerose presentazioni, laboratori e dialoghi.

Scuole protagoniste e “Dog Trekking” francescano tra le novità

Tra le novità del 2026 del progetto “Commediando”, che ormai da anni coinvolge le scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria e di altre regioni italiane chiamate a reinterpretare l’XI Canto del Paradiso in una sfida che si terrà nella mattinata di giovedì 9 aprile, gli studenti saranno anche chiamati ad una esibizione pubblica serale presso l’Auditorium San Domenico.

Sabato 11 e domenica 12 aprile spazio anche a una serie di laboratori dedicati all’epoca di Dante e Francesco, con differenti focus dal cibo nel Medioevo a cura dell’Istituto Alberghiero di Spoleto, alla moda nel Medioevo a cura dell’Istituto Orfini di Foligno fino alla musica medievale a cura di Cantoria Mevaniae, ensemble corale di musica medievale di Bevagna (Pg), che dopo una introduzione alla vocalità medievale, proporrà lo studio e l’esecuzione di alcune laudi francescane cantate coralmente e accompagnate dagli strumenti musicali dell’epoca, per dare vita ad un concerto pubblico corredato dalla lettura del Cantico delle Creature e di due preghiere scritte da San Francesco.

Domenica 12 aprile, infine, è in programma un’iniziativa di Dog Trekking che, con la partecipazione di educatori cinofili e guide ambientali escursionistiche, proporrà ai partecipanti, accompagnati dal proprio cane, un’esperienza di cammino consapevole in natura, lungo un itinerario che si snoderà nello scenario naturale e storico di Trevi (Pg) e della Fascia Olivata Assisi-Spoleto, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale e spirituale del territorio, promuovere attività all’aria aperta accessibili e inclusive e sensibilizzare sul rispetto degli animali e dell’ambiente. L’iniziativa trae ispirazione della figura di San Francesco, protagonista dell’undicesimo Canto del Paradiso e dall’episodio dell’Asinello di Trevi, illuminante esempio del modo in cui Francesco si relazionava con gli animali che, come riportato nel suo Cantico delle Creature, è di rispettosa coesistenza.