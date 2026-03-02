La fascite calcaneare a “Elisir” stasera su Rai 3

Si occuperà di fascite calcaneare la puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 2 marzo alle 10.55 su Rai 3. Si tratta di una patologia molto dolorosa causata da un processo degenerativo e infiammatorio della fascia plantare. In quali casi possono aiutare le onde d’urto? Risponderà alle domande in studio Elvira di Cave, chirurgo ortopedico presso l’Istituto Medicina e Scienza dello Sport Coni.

A seguire, nella rubrica “È vero che?” si parlerà di sali minerali: in quali alimenti e bevande sono più presenti? Come capire se c’è una carenza? Farà chiarezza sul tema il professor Claudio Ferri, ordinario di Medicina Interna presso l’Università degli Studi dell’Aquila.

Lo spazio finale dell’“ABC della salute” sarà dedicato alla all’endometriosi: in quali casi può essere d’aiuto la terapia ormonale? Quando invece è necessario l’intervento chirurgico? A illustrarne le caratteristiche sarà Chiara Benedetto, professoressa emerita di Ginecologia e Ostetricia presso l’Università Di Torino.