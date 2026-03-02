“La donna che visse due volte” in seconda serata su Rai 5: la trama del film

Due nomination agli Oscar 1959, disponibile in lingua originale, il film “La donna che visse due volte” in seconda serata su Rai 5: la trama

Torna Alfred Hitchcock: lunedì 2 marzo 2026 in seconda serata alle 23.10, Rai 5 trasmette “La donna che visse due volte” uno dei film più celebrati del maestro del brivido. In seguito a un incidente, il detective John Ferguson non riesce più a sopportare le altezze: il suo amico Gavin Elster gli chiede di pedinare la moglie, ma sorvegliando la donna Ferguson se ne innamora.

Madeleine è vittima di una forte nevrosi: John cerca di aiutarla ma lei si butta da una torre e muore. Tempo dopo, il detective incontrerà una commessa perfettamente identica alla donna morta. Intricato mistero e disturbi psichiatrici, sono temi prediletti da Hitchcock, che in piena maturità artistica costruisce, grazie anche all’invenzione di diverse tecniche cinematografiche, una storia ipnotica e un capolavoro di tensione. Nel cast: James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Henry Jones.