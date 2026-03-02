“Killers of the Flower Moon” tratto da una storia vera” su Rai Movie: la trama

Stasera su Rai Movie “Killers of the Flower Moon”, un film western del 2023 diretto da Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone: la trama
Negli anni ’20 in Oklahoma, Ernest Burkhart torna a Fairfax dopo aver combattuto in guerra, sperando di fare fortuna. Suo zio, William Hale, lo coinvolge nella ricca Nazione Osage, dove il petrolio ha portato una ricchezza inaspettata. Ernest sposa Molly, una donna nativo-americana, per amore e per accedere alle sue fortune
E’ la trama del film “Killers of the Flower Moon” in onda lunedì 2 marzo 2026 alle 21:20 su Rai Movie.