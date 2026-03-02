Iran ai Mondiali di calcio in America? La FIFA è ottimista

“Monitoriamo la situazione”, dicono dalla Fifa

Nonostante il contesto che stiamo vivendo la Fifa si dice ottimista sulla partecipazione dell’Iran ai Mondiali che si svolgeranno anche negli Stati Uniti.

L’Iran dovrebbe giocare due partite della fase a gironi a Los Angeles e una a Seattle. Mehdi Taj, presidente della Federcalcio iraniana, ha dichiarato alla tv di stato che “è improbabile che possiamo guardare con interesse ai Mondiali, ma sono i responsabili sportivi a dover decidere in merito”.

E i “responsabili” nel frattempo nicchiano. Mattias Grafström, il segretario generale della Fifa, intervenendo alla riunione dell’International Football Association Board in Galles, ha dichiarato sabato: “Monitoreremo gli sviluppi. Abbiamo svolto il sorteggio della fase finale a Washington, a cui hanno partecipato tutte le squadre, e il nostro obiettivo è che la Coppa del Mondo sia sicura e che tutte le squadre partecipino. Continueremo a comunicare come sempre con i tre governi ospitanti. Tutti saranno al sicuro”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)