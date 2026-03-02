Imprese: ENEA, 1 milione di euro per lo sviluppo industriale con il programma PoC

È stato pubblicato il nuovo bando del programma di trasferimento tecnologico ENEA Proof of Concept, rivolto alle imprese interessate a industrializzare tecnologie o processi sviluppati da ENEA

Al via il nuovo bando del programma di trasferimento tecnologico ENEA Proof of Concept (PoC), rivolto alle imprese interessate a industrializzare tecnologie o processi sviluppati da ENEA. L’iniziativa, che conta su una disponibilità di 1 milione di euro, punta a dimostrare la fattibilità di trasferire su scala industriale tecnologie o prodotti ideati in laboratorio, riducendo rischi e costi legati agli investimenti in ricerca e sviluppo.

Fino al prossimo 7 aprile le aziende interessate potranno presentare la propria candidatura a due distinte call, denominate Open e Challenges.

La linea Open, con una dotazione finanziaria di 500 mila euro, supporta iniziative in qualsiasi ambito scientifico, tecnologico e applicativo, da scegliere tra 71 proposte tecnologiche sviluppate nei laboratori ENEA. Per ogni progetto il contributo massimo ENEA sarà di 60 mila euro, con un cofinanziamento minimo del partner industriale pari al 10% dei costi vivi.

La linea Challenges, di pari dotazione di 500 mila euro, è invece dedicata espressamente ai settori aerospazio, agrifood e materiali avanzati. In questo caso, il contributo massimo ENEA può arrivare fino a 250 mila euro a progetto, con un cofinanziamento minimo del partner industriale pari al 30% dei costi vivi.

Per entrambe le linee di intervento, al partner industriale è riconosciuto un diritto di opzione per la licenza esclusiva sui risultati del progetto.

“Favorire l’integrazione tra competenze scientifiche e fabbisogni industriali fin dalle fasi iniziali di sviluppo tecnologico è un passaggio essenziale per rafforzare la competitività del sistema produttivo e generare impatti concreti per la collettività”, sottolinea Gaetano Coletta, responsabile ENEA della Gestione operativa del trasferimento tecnologico. “Il Programma PoC ENEA – conclude – rappresenta uno strumento strategico per promuovere partnership tra ricerca pubblica e imprese, valorizzare i risultati della ricerca e accelerarne l’applicazione sul mercato”.

Istituito nel 2018 con l’obiettivo di creare partnership strategiche per l’innovazione e accelerare il trasferimento tecnologico, il programma PoC dell’ENEA ha già cofinanziato con 2,6 milioni di euro oltre 50 progetti realizzati insieme a partner industriali. La maturità tecnologica raggiunta grazie alle attività progettuali ha permesso di arrivare sia alla concessione di licenze esclusive ai partner coinvolti sia alla nascita di nuove realtà imprenditoriali ad alta intensità tecnologica come lo spin-off ENEA Ascanio srl, partecipata sia dall’azienda partner sia da ricercatori dell’Agenzia.

Altri dettagli e modalità di partecipazione: opportunita.enea.it

Per informazioni: proofofconcept@enea.it