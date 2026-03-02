Il film “Un sogno chiamato Florida” anche in lingua originale su Rai 5: la trama

Stasera in prima serata su Rai 5 il film “Un sogno chiamato Florida”, disponibile anche in lingua originale: ecco la trama

La piccola Moonie e suoi amici Scooty e Jancey vivono in Florida nel degrado del Magic Castel Hotel alla periferia di Disney World. Mentre i monelli scorrazzano felicemente tra miseria e squallore, le mamme si barcamenano più o meno onestamente per sbarcare il lunario. Per fortuna c’è anche il manager dell’Hotel Bobby, alias Willem Dafoe, candidato agli Oscar per questo ruolo. E’ la trama del film “Un sogno chiamato Florida” in onda lunedì 2 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 5.