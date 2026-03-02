Il film “Pattini d’argento” oggi su Rai 2: la trama

Tratto dall’omonimo romanzo, molto popolare nell’Ottocento, della scrittrice Mary Mapes Dodge, “Pattini d’argento” stasera su Rai 2: la trama del film

Il film russo “Pattini d’argento”, di Michael Lockshin, in onda lunedì 2 marzo alle 21.15 su Rai 2. San Pietroburgo, Natale del 1899: i fiumi si sono congelati trasformandosi in strade di ghiaccio lungo le quali si può pattinare. Il giovane Matvej è un fattorino che ha ereditato dal padre un paio di pattini d’argento. Ingiustamente licenziato, non gli resta che unirsi a una banda di borseggiatori/pattinatori, ma l’incontro con la bella Alisa, sognatrice e romantica, è destinato a cambiare il destino di entrambi.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo, molto popolare nell’Ottocento, della scrittrice Mary Mapes Dodge. L’ambientazione del libro era nei Paesi Bassi, ma è stata collocata in Russia dai produttori di questa versione, che ne hanno fatto un vero e proprio kolossal d’oltrecortina. Oltre al libro della Dodge, il film s’ispira apertamente a “Romeo e Giulietta”. Nel cast Fedor Fedotov, Sonya Priss.