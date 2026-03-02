Da Ditonellapiaga a Levante: cosa è successo nella puntata di Domenica In su Sanremo

A Domenica In si canta Sanremo: dalla commozione di Ditonellapiaga al bacio tra Venier e Levante fino a Fulminacci, che canta con una banana al posto del microfono

A Domenica In oggi si canta Sanremo, direttamente dal Teatro Ariston. Il lungo pomeriggio di Rai 1 va avanti con i 30 Big dell’edizione appena conclusa. La voglia di divertirsi oggi prevale sulla tensione della finale e regala tanti momenti insieme alla conduttrice Mara Venier.

IL BACIO DI MARA E LEVANTE

Proprio lei ha voluto spegnere, una volta e per tutte, le polemiche sulla presunta censura del bacio tra Levante e Gaia durante la serata delle cover facendo fare il bis all’artista. La cantante siciliana ha già assicurato che quel momento non era programmato e che, quindi, la regia di Sanremo non poteva sapere sarebbe avvenuto. A riprova di ciò, così, Venier ha chiesto un bacio alla 38enne.

DITONELLAPIAGA SI EMOZIONA

Ad aprire la puntata speciale di Domenica In è stata Ditonellapiaga. La cantante, arrivata terza al Festival con “Che fastidio”, si è commossa parlando proprio del posizionamento inaspettato: “Sono contenta che il brano di una cantautrice elettro-pop sia salito sul podio perché spesso i brani pop dance sono bistrattati e invece anche noi ci siamo”.

FULMINACCI CANTA CON UNA BANANA AL POSTO DEL MICROFONO

Dopo una settimana di fatiche, i Big si esibiscono in playback. E c’è anche chi, come Fulminacci, usa una banana al posto del microfono. Il cantautore ha, poi, scattato un selfie con Venier, poi pubblicato dalla conduttrice su Instagram.

ELETTRA SCUOTE L’ARISTON

Elettra Lamborghini ha regalato vari momenti che, sui social, circolano diventando virali. La cantante è arrivata con i pasticcini da offrire ai presenti, ha raccontato delle sue notte insonni nella città dei fiori e a Montecarlo dove ha fatto una trasferta per salvarsi dai “festini bilaterali”. Ha ballato la sua “Voilà” con le signore sedute in platea, ha fatto un TikTok con Mara Venier e i suoi ospiti. E, infine, ha cercato di scrollarsi il cellulare incastrato dentro la tutina.

SAL DA VINCI INCIAMPA E CADE

Disavventura, invece, per Sal Da Vinci che – durante l’esibizione di “Per sempre sì” – è inciampato e caduto.

SAYF CON LA MAMMA, TREDICI PIETRO SI COMMUOVE PARLANDO DI PAPÀ GIANNI

Sayf è tornato all’Ariston con la mamma, condividendo con lei l’esibizione di “Tu mi piaci tanto”. Parlando di genitori, Serena Brancale e Mara Venier si sono emozionate dopo l’esecuzione del brano “Qui con me” dedicata alla mamma dell’artista che non c’è più. Le due si sono abbracciate. Anche Tredici Pietro si è commosso parlando di papà Gianni Morandi e dell’opportunità di cantare con lui durante la serata delle cover.

A tal proposito, Leo Gassmann ha spento definitivamente le polemiche per le parole del padre dopo l’esibizione di “Vita”.

“Io stimo Pietro (Morandi, ndr) e Lda (figlio di Gigi D’Alessio) e anche Gianni Morandi, è un grandissimo cantautore. Pietro, anche in questo festival, ha dimostrato di essere uno dei più grandi della nuova scena e stanno facendo cose bellissime”, ha detto. “Quello di papà non era un attacco– ha ribadito-. Io non sono papà, gli voglio bene dell’anima e condivido quasi tutte le cose che pensa. Ovviamente non siamo la stessa persona, ragioniamo in maniera diversa e agiamo in maniera diversa. Chiedeva chiarezza sul regolamento in maniera anche molto ironica, perché lui è una persona anche molto ironica. Io e papà stimiamo la famiglia Morandi e anche grazie a loro che la musica italiana è arrivata in alto“.

