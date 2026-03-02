A “È sempre Mezzogiorno!” su Rai 1 arriva la primavera

Si veste di primavera – tra elementi da fiaba, il bosco e un grande albero rosa – lo studio di “È sempre mezzogiorno!”, in onda da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, dalle 11.55 su Rai 1. Antonella Clerici è al fianco dei cuochi che provengono da tutta Italia per rivelare i segreti di un perfetto impiattamento di ricette nuove o rielaborate dalla tradizione culinaria italiana.

Fabio De Luigi è ospite della trasmissione martedì 3 marzo, per rivelare i suoi prossimi progetti. Mercoledì 4 marzo invece torna Massimiliano Gallo.

Sempre presente il cast del programma, al completo con il maestro panificatore Fulvio Marino e la nutrizionista e “curatrice del benessere”, la dottoressa Evelina Flachi. Ad Alfio Bottaro il compito di assaggiare i piatti cucinati e anche di far divertire il pubblico con travestimenti e gag. Daniele Persegani si conferma il “professore” dei piatti facili e all’insegna del gusto. L’enogastronomo Andrea Amadei consiglia i giusti abbinamenti tra cibo e vino, e presenta i produttori di eccellenze italiane che si collegano con lo studio. Prosegue, anche, la rubrica della giornalista Angela Frenda, con le storie di personaggi legati alla cucina. Ospite anche Federico Quaranta. Il venerdì Carlotta Mantovan racconta le novità “sfiziose” del mondo del food.

“È sempre mezzogiorno!” è un programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me