“Una commedia pericolosa” con Brignano stasera su Rai 2: la trama

Stasera su Rai 2 “Una commedia pericolosa” diretto da Alessandro Pondi con Enrico Brignano, Gabriella Pession, Paola Minaccioni, Niccolò Senni e Marco Zingaro: la trama

Giallo e risate con Enrico Brignano, su Rai 2 domenica 1 marzo 2026 alle 21.10 con “Una commedia pericolosa”. Maurilio, responsabile della sicurezza in un grande magazzino, ha la vocazione del detective e vorrebbe emulare il suo idolo, James Bond: un giorno la sua avvenente vicina di casa viene aggredita e l’uomo decide di indagare. È l’inizio di una catena di delitti, e di molti equivoci. Nel cast del film, diretto da Alessandro Pondi, anche Gabriella Pession, Paola Minaccioni, Niccolò Senni e Marco Zingaro.