Ucciso Khamenei, il presentatore della Tv di stato iraniana scoppia in lacrime in diretta

Non trattiene le lacrime e in diretta si fa prendere dall’emozione. Un conduttore della tv di Stato iraniana è scoppiato a piangere mentre ieri annunciava e confermava la morte dello Ayatollah Ali Khamenei, caduto sotto l’attacco congiunto di Usa e Israele in Iran.

“Dio è grande. Dio è grande. Con profondo dolore, annunciamo alla nazione iraniana che il Grande Ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, è stato martirizzato oggi in un attacco criminale congiunto degli Stati Uniti e del regime sionista“, afferma il conduttore prima di crollare. In sottofondo, si sentono altre persone piangere.

Il governo iraniano ha annunciato 40 giorni di lutto e una settimana di vacanza per commemorare Khamenei, morto a 86 anni insieme alla figlia, al genero e al nipote.

