Suu Rai 3 a “Sulla Via di Damasco” una puntata dedicata al rinascere

In un tempo attraversato da paure, precarietà economica e smarrimento, come riaccendere il gusto di vivere? E se quella scintilla si fosse affievolita, dove è possibile ritrovarla? Si può trasformare ciò che ha spezzato in un punto da cui ricominciare? Interrogativi radicali e urgenti che attraversano la nuova puntata di “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura condotto da Eva Crosetta, in onda domenica 1° marzo alle 7.30 su Rai 3.

Ospite Giorgio Paolucci, giornalista, scrittore, editorialista di Avvenire, che, come un cercatore d’oro, nel suo ultimo lavoro editoriale ha setacciato la cronaca alla ricerca di pepite: frammenti di bene nascosti tra le pieghe di storie segnate dal dolore.

All’inizio del programma Eva Crosetta ed Emiliano Fiore raccontano una storia di accoglienza con Elisabetta, la mamma delle mamme, che porta avanti un sogno nato tra i corridoi del carcere di Opera.

E ancora, le voci di genitori che, davanti alle fragilità e alle dipendenze dei figli, rifiutano la solitudine e scelgono di camminare fianco a fianco: sono i “Compagni di strada”. “Cosa posso fare per ridare speranza ai giovani del carcere?” Da questa domanda di Papa Francesco è nato il Pastificio Futuro, progetto legato al Carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. Tra farine e impasti, ragazzi feriti trasformano il grano in pasta e la loro vita in possibilità.