Ora è ufficiale: Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. L’annuncio è arrivato direttamente all’Ariston in un passaggio di testimone ai piedi del palco proprio tra Carlo Conti e De Martino.

“Carlo dopo che avrai finito non spegnere il telefono” ha detto commosso De Martino. “E a voi- ha aggiunto rivolgendosi al pubblico di Sanremo- Ci vediamo presto“.