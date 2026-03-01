Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. L’annuncio è arrivato all’Ariston in un passaggio di testimone con Carlo Conti
“Carlo dopo che avrai finito non spegnere il telefono” ha detto commosso De Martino. “E a voi- ha aggiunto rivolgendosi al pubblico di Sanremo- Ci vediamo presto“.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)