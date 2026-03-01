Stasera su Rai 5 “Migliori nemici” di Robin Bissell: la trama del film

Stasera in prima serata su Rai 5 il film drammatico per la regia di Robin Bissell “Migliori nemici” con Taraji P. Henson e Sam Rockwell: la trama
Il film “Migliori nemici”, in onda domenica 1 marzo 2026 alle 21.15 su Rai 5. Durham, Carolina del Nord, nel 1971: viene incendiata una scuola riservata a bambini di colore, che dovrebbero confluire in un istituto frequentato da bianchi, ma gran parte della cittadinanza è ostile al provvedimento e si organizza un comitato.
A presiederlo ci saranno Ann Atwater, focosa attivista per i diritti dei neri e il benzinaio Ellis, capo della delegazione locale del Ku Klux Klan. Quest’ultimo, lavorando assieme alla donna, comincia a ripensare il proprio punto di vista circa le sue convinzioni razziste. Migliori nemici (The Best of Enemies, Usa 2019) di Robin Bissell, con Taraji P. Henson, Sam Rockwell, Wes Bentley, Babou Ceesay, Anne Heche.