Stasera su Rai 4 il film “L’uomo di Toronto”: la trama

L’uomo di Toronto (The Man from Toronto), commedia d’azione del 2022 diretta da Patrick Hughes, che vede come protagonisti Kevin Hart e Woody Harrelson, su Rai 4: la trama

Domenica 1 marzo 2026 alle 21:20 Rai 4 propone “L’uomo di Toronto (The Man from Toronto)”, commedia d’azione del 2022 diretta da Patrick Hughes, che vede come protagonisti Kevin Hart e Woody Harrelson.

La storia ruota attorno a Teddy Jackson (Kevin Hart), un uomo sfortunato e pasticcione che, nel tentativo di organizzare una vacanza romantica per la moglie, sbaglia indirizzo di un Airbnb. Qui viene scambiato per il famigerato sicario noto come “l’Uomo di Toronto”. Quando il vero assassino (Woody Harrelson) entra in scena, i due sono costretti a collaborare per sopravvivere a inseguimenti e intrighi internazionali.