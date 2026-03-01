Stasera su Rai 3 ultimo appuntamento con “Allegro ma non troppo”

In seconda serata su Rai 3 ultimo appuntamento con “Allegro ma non troppo”. Ospiti Ricky Tognazzi e Simona Izzo

Che cosa sono le cose per cui vale davvero la pena vivere? È la domanda semplice e insieme profonda al centro dell’ultimo appuntamento con “Allegro ma non troppo”, il “late night show” di Rai Cultura condotto da Luca Barbareschi, in onda domenica 1° marzo, in seconda serata su Rai 3.

Ospiti Ricky Tognazzi, regista, e Simona Izzo, sceneggiatrice, marito e moglie, due personalità forti e complementari che hanno fatto del cinema e della vita un unico, appassionato progetto comune. Con la coppia si parlerà di cinema, naturalmente, delle storie che hanno raccontato, dei film che li hanno segnati e dei personaggi che continuano a portare dentro. Un dialogo intimo e aperto, in cui il racconto professionale si intreccia con quello personale.

Sarà anche la serata dei saluti. Luca Barbareschi si congederà dal pubblico di questa edizione di “Allegro ma non troppo” con un bilancio personale: gli incontri che lo hanno sorpreso, le conversazioni che hanno lasciato il segno, le domande rimaste aperte. Un appuntamento che, settimana dopo settimana, ha rappresentato il tentativo di parlare, in televisione, di cultura, di idee e di emozioni senza fretta, con curiosità e profondità.

“Allegro ma non troppo” è un programma ideato da Luca Barbareschi e scritto insieme a Riccardo Sfondrini, Giovanni Filippetto, Andrea Minuz. La regia è di Maria Laura De Stefano, con la fotografia di Pasquale Saccone e la scenografia di Tiziana Fiorillo, Luca Arcuri. Una produzione di Rai Cultura, realizzata da Ballandi. Supervisione produzione Ballandi: Luca Catalano. Capo Progetto Rai: Luisa Pistacchio.