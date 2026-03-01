Sanremo 2026: trionfa Sal Da Vinci, sul podio anche Sayf e Ditonellapiaga


Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”. Seconda posizione per Sayf con “Tu mi piaci tanto”, terza Ditonellapiaga con “Che fastidio!”

Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”. L’artista napoletano conquista il primo posto al termine della serata finale, seconda posizione per Sayf con “Tu mi piaci tanto”, terza Ditonellapiaga con “Che fastidio!”. Quarta Arisa con “Magica favola”, quinti Fedez & Marco Masini con “Male necessario”.

Questa la classifica finale completa del Festival di Sanremo 2026:

  1. Nayt – Prima che
  2. Fulminacci – Stupida fortuna
  3. Ermal Meta – Stella stellina
  4. Serena Brancale – Qui con me
  5. Tommaso Paradiso – I romantici
  6. LDA & Aka 7even – Poesie clandestine
  7. Luchè – Labirinto
  8. Bambole di Pezza – Resta con me
  9. Levante – Sei tu
  10. J-Ax – Italia starter pack
  11. Tredici Pietro – Uomo che cade
  12. Samurai Jay – Ossessione
  13. Raf – Ora e per sempre
  14. Malika Ayane – Animali notturni
  15. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
  16. Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
  17. Michele Bravi – Prima o poi
  18. Francesco Renga – Il meglio di me
  19. Patty Pravo – Opera
  20. Chiello – Ti penso sempre
  21. Elettra Lamborghini – Voilà
  22. Dargen D’Amico – Ai ai
  23. Leo Gassmann – Naturale
  24. Mara Sattei – Le cose che non sai di me
  25. Eddie Brock – Avvoltoi

A chiudere la 76ª edizione del Festival è stato anche il saluto di Carlo Conti, alla sua ultima conduzione di Sanremo. Dal centro del palco dell’Ariston, il conduttore ha ringraziato il pubblico, gli artisti, l’orchestra e tutte le maestranze: “Sanremo è una mia seconda casa”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)