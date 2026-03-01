“Pancho Villa, vivo o morto!” per Misteri d’archivio e lo sbarco alleato in Sicilia nella serata di Rai Storia

La figura e le gesta del rivoluzionario messicano Pancho Villa per “Misteri d’archivio” e lo sbarco alleato in Sicilia del 1943 per “Nel secolo breve” su Rai Storia La figura e le gesta del rivoluzionario messicano Pancho Villa, descritto dai mezzi di informazione dell’epoca prima come il leader rivoluzionario nella guerra di rivoluzione messicana e poi come un invasore, a seguito dell’attacco contro la piccola città di confine di Columbus, New Mexico, domenica 1 marzo 2026 alle 21:20 su Rai Storia a “Misteri d’archivio”.

A seguire, alle 22:00, “Nel secolo breve”. L’Operazione Husky del 10 luglio del 1943 è il tema della puntata “Lo sbarco in Sicilia”. Un viaggio con la storica Isabella Insolvibile, partito da Gela passando per i luoghi più significativi della battaglia per la liberazione dell’isola. Il racconto segue l’avanzate delle truppe anglo-americane e indaga il ruolo, tra leggenda e realtà, della mafia nelle vicende che seguono l’occupazione dell’isola.