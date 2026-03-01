Oggi “A Sua Immagine” racconta i momenti più significativi del Festival di Sanremo

“A Sua Immagine” su Rai 1 racconta i momenti più significativi del Festival di Sanremo. Una lettura attraverso i valori più vicini allo spirito del programma

L’analisi dei momenti più significativi del 76° Festival di Sanremo, riletti alla luce delle tematiche e dei valori che contraddistinguono il programma. La propone il nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 1° marzo alle 10.15 su Rai 1.

In studio, con Lorena Bianchetti, ci saranno la cantante Silvia Salemi, che ha partecipato per quattro edizioni al Festival, e don Davide Banzato della comunità Nuovi Orizzonti. In collegamento dalla Città dei Fiori interverrà, invece, Eddy Ansaldi, tra i maggiori esperti del Festival e autore del monumentale “Dizionario del Festival di Sanremo”. Nel corso della puntata verranno proposti e commentati alcuni dei brani in gara quest’anno, selezionati per l’attenzione ai temi e ai valori più affini allo spirito della trasmissione.

A seguire alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1, trasmessa questa domenica dalla Cattedrale di Cefalù.

Alle 12.00 in onda, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.