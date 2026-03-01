I Lamatta online con la live session di “Cosa ci Distrugge”

Disponibile su YouTube la live session di “Cosa ci Distrugge”, singolo della rock band pugliese LaMatta dal 13 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in radio insieme al brano “I Figli del Re”

Una versione dal vivo che ne esalta il lato più intimo e riflessivo. Il brano si muove su una ballata rock costruita per stratificazioni, dove chitarre, basso e voci si intrecciano progressivamente, lasciando al suono il compito di sostenere e amplificare il contenuto emotivo. Questa live session mette in primo piano la dimensione più fragile e raccolta del progetto, restituendo un ritratto sincero della fase di ricerca che LaMatta sta attraversando.

GUARDA IL VIDEO: https://youtu.be/-Mg1YcOH3ns

“I Figli del Re” e “Cosa ci Distrugge” compongono un 45 giri che segna una fase di passaggio centrale nel percorso artistico de LaMatta. I due brani, pubblicati come lato A e lato B, rappresentano un momento di trasformazione e ridefinizione del sound della band. Il doppio singolo nasce da una fase profondamente introspettiva, in cui testi e atmosfere si fanno più cupe e dense rispetto alle produzioni d’esordio, mentre le sonorità evolvono verso una scrittura più piena e stratificata. “I Figli del Re” introduce il nuovo corso della band, mentre “Cosa ci Distrugge” ne approfondisce il lato più riflessivo.

“Questo 45 giri si configura come un lavoro di transizione, un doppio singolo “traghettante” che accompagna LaMatta verso una nuova fase creativa, mantenendo un forte legame con le radici rock ma aprendo la strada a una maturazione artistica più consapevole”. – LaMatta

Se “I Figli del Re” rappresenta una conferma dello stile musicale de LaMatta, il lato B “Cosa ci Distrugge” segna una fase di ricerca e sperimentazione della band. In questa ballata rock, il brano affida alla stratificazione sonora di chitarre, basso e voci il compito di sostenere e amplificare il messaggio centrale, costruendo un crescendo emotivo che accompagna l’ascoltatore verso una dimensione più intima e riflessiva.

ASCOLTA IL DOPPIO SINGOLO: https://linktr.ee/ifiglidelre_cosacidistrugge