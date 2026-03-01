Fuori il nuovo singolo dei Tackat

Arriva in rotazione radiofonica “Younipol City” (Overdub Recordings), il nuovo singolo dei Tackat, già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming

“Younipol City” è un brano che racconta una città che cresce senza misura, consumando spazio e vita nel nome di un progresso vuoto. I riferimenti alla Morte Nera di Star Wars e al cortometraggio dei Monty Python diventano metafora di un modello che si espande inglobando tutto ciò che lo circonda.

Come un drone che sorvola il Fiera District, il brano osserva dall’alto l’avanzata di un capitalismo asfittico che non lascia spazio alla vita e al futuro, ma solo a se stesso. Alla fine, restano i palazzoni: monumenti di cemento, reperti di un’idea di sviluppo che ha smesso di interrogarsi sul proprio senso.

Spiega la band a proposito del brano: “Younipol City nasce prima del Covid e, come molti altri brani di questo disco, nasce da suoni filtrati e alterati per diventare qualcos’altro. Non abbiamo mai smesso di sperimentare con stili, suoni, passati e presenti. Siamo tornati ma in realtà non abbiamo mai smesso, amiamo fare musica perché ci dà un piacere di calore analogico. Sono 30 anni che abbiamo smesso di cercare di fare le rockstar”.