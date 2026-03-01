Franco Malerba ospite a “Il posto giusto” oggi su Rai 3

Sarà Franco Malerba, il primo astronauta italiano, uno degli ospiti della nuova puntata de “Il posto giusto”, il programma in onda oggi su Rai 3

Sarà Franco Malerba, il primo astronauta italiano, uno degli ospiti della nuova puntata de “Il posto giusto”, il programma dedicato al mondo del lavoro e realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al contributo dell’Unione europea – Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027, in onda domenica 1° marzo alle 13 su Rai 3 e condotto da Giampiero Marrazzo e Simona Vanni.

Malerba racconterà il suo rapporto con lo spazio e la sua nuova avventura professionale in una start up che studia gli effetti della coltivazione di piante e vegetali nello spazio.

A seguire, Benedetta Morucci, imprenditrice tessile che ha lasciato l’industria della moda per ricreare la filiera della lavorazione della lana nel piccolo borgo di Anversa degli Abruzzi. Tappa poi a Chiavari, in Liguria, per scoprire i segreti della sedia diventata icona del design italiano, e poi a Valenza (Alessandria) per capire come si formano i futuri maestri orafi.

L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini commenterà i dati sul mercato del lavoro e sui settori per i quali le imprese faticano a trovare giovani con le competenze richieste. Fabrizio Dafano, consulente d’impresa, spiegherà in che cosa consiste il crowdfunding, uno strumento di finanziamento sempre più diffuso tra le nuove generazioni di imprenditori. Alessandro Gaetani, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, parlerà degli enti accreditati per i percorsi di formazione e inserimento lavorativo del programma Gol.

Nel consueto appuntamento con la rubrica “Lavoro e sentimento” Antonella Boralevi affronterà il tema della mancanza di riconoscimento in ambito lavorativo.

Martina Socrate prosegue il suo viaggio alla scoperta delle professioni del futuro incontrando una professionista che si occupa di diversità, equità e inclusione. Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, illustrerà il Quadro europeo delle qualificazioni, strumento fondamentale per comparare i titoli di studio dei paesi europei.

Ad arricchire la discussione in studio saranno gli studenti dell’Its Cosmo Fashion Academy di Padova.

Il programma ha un profilo Instagram: @ilpostogiustorai dove si potranno trovare informazioni su servizi e puntate. L’indirizzo mail è ilpostogiusto@rai.it. È possibile rivedere le puntate su RaiPlay.