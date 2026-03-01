Alessandria d’Egitto protagonista a “Kilimangiaro” oggi su Rai 3. Viaggio nella storia millenaria della capitale del mondo antico

Sarà Alessandria d’Egitto la protagonista della nuova puntata di “Kilimangiaro”, in onda domenica 1° marzo alle 16.45 su Rai 3, con Camila Raznovich che invita a partire con gli occhi aperti e la mente curiosa. Lorenzo Guardiano guiderà il pubblico in un viaggio nella storia millenaria della capitale del mondo antico.

A partire dal suo libro, l’egittologo racconterà la nascita e lo splendore della città fondata tra lago e mare, dal Faro ai Tolomei, dalle vicende di Cleopatra e Ipazia fino alla sua eredità culturale moderna.

La Venere introduce a un nuovo viaggio che prende vita nella prossima puntata di Kilimangiaro, con Costantino d’Orazio, autore di “Misteri dell’arte – Dentro i capolavori”. Dalla Primavera di Botticelli al Cenacolo di Leonardo da Vinci, dagli Iris di Vincent van Gogh a L’Urlo di Edvard Munch, fino al Mosè di Michelangelo, ogni capolavoro apre le porte a dettagli nascosti, simboli e racconti che intrecciano arte, storia e mistero.

Lillo Petrolo e Stefano Mancuso presenteranno il percorso che accompagnerà il pubblico nelle sei puntate del loro nuovo programma, “La pelle del mondo”, in onda da venerdì 6 marzo in prima serata su Rai3. Un itinerario sorprendente tra le piante e la vita sulla Terra, dove la scienza di Mancuso incontra l’ironia di Lillo, tra curiosità inedite, ospiti d’eccezione e segreti della biosfera.

Parigi, Milano, Londra, New York in un pomeriggio con Emanuele Farneti. Direttore di D di Repubblica, vicedirettore del quotidiano la Repubblica e ospite di “Kilimangiaro”, Farneti guiderà il pubblico in un viaggio tra le città simbolo della moda, tra storie e curiosità di stilisti come Giorgio Armani e Valentino Garavani.