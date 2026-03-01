A Novoli (Lecce) arriva “Come nei giorni migliori” di Diego Pleuteri

Una storia d’amore quotidiana, ironica e disarmante, tra parole che diventano teatro vivo. Domenica 1 marzo (ore 20:45 | ingresso 10 – 8 euro) al Teatro Comunale di Novoli la stagione Per un teatro umano, inserita nel progetto Teatri del Nord Salento, ospita Come nei giorni migliori, produzione del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale. Brillante opera prima del giovane drammaturgo Diego Pleuteri, diretta da Leonardo Lidi, considerato tra le voci più interessanti della nuova regia italiana, lo spettacolo – definito «di una bellezza disarmante» da klpteatro.it – vede in scena Alessandro Bandini e Alfonso De Vreese, finalisti al Premio Ubu 2023 come miglior attore o performer under 35. Come nei giorni migliori racconta una coppia nella sua quotidianità: dialettica, incomprensioni, piccoli scontri e tutto ciò che costruisce la vita di due persone che si amano. Un Romeo e Giulietta senza balcone. Due ragazzi qualunque, un A e un B di novecentesca memoria, che si incontrano e faticano a separarsi. Chiamandosi per gioco con altri nomi, in un immaginario ludico che intreccia riferimenti cinematografici e teatrali, i protagonisti interrogano il pubblico tra identificazione e ironia. In uno spazio scenico essenziale e svuotato, la regia trasforma le parole di ogni giorno in un teatro vivo e palpitante, dove ciò che conta non è chi siano i due amanti, ma le loro anime dentro un sentimento inesplorabile fatto di gesti minimi, avvicinamenti, fratture, gioie e dolori. «Due ragazzi, in Italia, nel 2023, invece di sottolineare le forze individuali si lasciano andare al concetto di insieme», sottolinea il regista Leonardo Lidi. «Ma è ancora possibile concepire l’idea di amore e di famiglia come quaranta, trenta, dieci o due anni fa? Si scontrano su questo, giocano a paddle con il cuore, rimbalzano e si perdono, confondono i sentimenti, si lasciano e si ritrovano, si mischiano, si tradiscono e si chiedono: “È ancora possibile essere una coppia?”. La fiducia genera fiducia. Basta provare». Promosso da Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con Blablabla, il progetto Teatri del Nord Salento è realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Culture, TRAC – Teatri di residenza artistica contemporanea e dei Comuni di Novoli, Leverano, Campi Salentina, Guagnano, Trepuzzi e Brindisi. Ingresso 10 euro | 8 euro ridotto. Info e prenotazioni 3207087223 – 3290474358 – 3403129308 – www.teatridelnordsalento.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Partita a ottobre, la stagione Per un teatro umano proseguirà ospitando, tra gli altri, la tragicommedia Affogo di Gommalacca Teatro (sabato 7 marzo a Novoli), Rette parallele sono l’amore e la morte di Oscar De Summa (sabato 14 marzo a Campi Salentina), Dr. Frankenstein AI di Francesco Niccolini con Fabrizio Pugliese e Fabrizio Saccomanno, prodotto da Ura Teatro (sabato 21 marzo a Leverano), lo spettacolo Premio UBU Anna Cappelli con Valentina Picello per la regia di Claudio Tolcachir, una tragedia dell’identità, dove solitudine, ironia amara e lucida follia si fondono nel gioiello del visionario drammaturgo Annibale Ruccello, uno degli autori più incisivi del teatro italiano (venerdì 27 marzo a Novoli). In programma anche Mephisto di Klaus Mann per la regia di Andrea Baracco (martedì 31 marzo a Novoli), Stand Up Classic. Un’operaccia satirica di Paolo Rossi con musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila, che reinventa i classici della letteratura, presentati in un modo unico e non convenzionale (sabato 11 aprile a Campi Salentina). Ultimo appuntamento sabato 18 aprile al Teatro Comunale di Novoli con The Doozies – Eleonora Duse, Isadora Duncan e noi, un’opera intorno alla meraviglia della stranezza di e con Marta Dalla Via e Silvia Gribaudi.