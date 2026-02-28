“The Wolf of Wall Street” su Rai 3 per chi non guarda Sanremo: la trama del film

“The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese, con Leonardo Di Caprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey stasera su Rai 3: la trama

La storia di Jordan Belfort, personaggio esistente e autore dell’autobiografia che ha ispirato il film: sabato 28 febbraio 2026 alle 21.20 su Rai 3, arriva “The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese, con Leonardo Di Caprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey.

Tra gli anni Ottanta e i Novanta Belfort riuscì ad accumulare un patrimonio commerciando titoli azionari non quotati nei listini ufficiali di borsa. Il successo negli affari si accompagnava a una forte tossicodipendenza e a una gestione spregiudicata. L’occhio di Martin Scorsese e il talento di Leonardo Di Caprio animano un personaggio memorabile, fra i più riusciti della recente Hollywood.