Stasera su Rai 4 azione e brividi con “The Equalizer 2 – Senza perdono”: la trama

The equalizer 2 in lingua originale al cinema. Doppio appuntamento giovedì 13 settembre e in replica mercoledì 19 settembre nelle multisale del circuito UCI

Sabato 28 febbraio 2026 alle 21:20 Rai 4 propone “The Equalizer 2 – Senza perdono” diretto dallo specialista nel genere Antoine Fuqua. Il film vede tornare in azione l’ex-agente dei servizi segreti Robert McCall dopo che una sua cara amica ed ex collega è stata attirata in una trappola mentre indagava a un caso di omicidio/suicidio. E’ solo la prima vittima di una serie di morti che coinvolgono proprio la ex squadra di McCall. Allo stesso tempo, Robert fa da mentore a un ragazzo con una complicata situazione famigliare alle spalle che si sta lasciando trasportare da compagnie sbagliate.