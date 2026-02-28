Stasera su Rai 4 azione e brividi con “The Equalizer 2 – Senza perdono”: la trama

Il secondo capitolo della saga di “The Equalizer”: stasera alle 21.20 Rai 4 propone l’action thriller “The Equalizer 2 – Senza perdono”, interpretato da Denzel Washington: la trama
Sabato 28 febbraio 2026 alle 21:20 Rai 4 propone “The Equalizer 2 – Senza perdono” diretto dallo specialista nel genere Antoine Fuqua. Il film vede tornare in azione l’ex-agente dei servizi segreti Robert McCall dopo che una sua cara amica ed ex collega è stata attirata in una trappola mentre indagava a un caso di omicidio/suicidio. E’ solo la prima vittima di una serie di morti che coinvolgono proprio la ex squadra di McCall. Allo stesso tempo, Robert fa da mentore a un ragazzo con una complicata situazione famigliare alle spalle che si sta lasciando trasportare da compagnie sbagliate.