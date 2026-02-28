Stasera su Rai 2 FBI International con “Attacco imminente”: la trama

Stasera su Rai 2 FBI: International, una serie televisiva statunitense ideata da Dick Wolf e Derek Haas, con “Attacco imminente”: la trama
Sabato 28 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 2 doppio appuntamento con FBI International. Nell’episodio “Attacco imminente” in due parti, siamo a Roma, dove un ingegnere americano viene rapito. A supportare la Fly Team nelle indagini, arrivano da New York Jubal e Nina, in allerta per una minaccia imminente ancora ignota.
Dopo essere stata colpita, Nina viene portata in ospedale. Isobel chiede a Jubal di tornare a New York mentre Forrester e la sua squadra continuano le indagini a Roma.