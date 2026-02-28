“Sei personaggi in cerca d’autore” con la regia di Luca Fusco su Rai 5

“Sei personaggi in cerca d’autore”, il capolavoro del metateatro pirandelliano che marcò una svolta decisiva nella storia della drammaturgia mondiale, stasera su Rai 5

A più di cent’anni dalla prima – e per l’epoca scandalosa – messa in scena dei “Sei personaggi” al Teatro Valle di Roma, avvenuta il 9 maggio 1921, il capolavoro del metateatro pirandelliano che marcò una svolta decisiva nella storia della drammaturgia mondiale torna a vivere negli spazi del leggendario teatro capitolino con la regia di Luca De Fusco e l’interpretazione di Eros Pagni.

Lo spettacolo – in onda sabato 28 febbraio 2026 in prima serata su Rai5 – è prodotto dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale e Teatro Nazionale di Genova. «Sei personaggi in cerca di autore – dice Luca De Fusco – è la massima riflessione sulla natura stessa del teatro nella drammaturgia del Novecento e questi sei personaggi che si offrono alla rappresentazione sembrano provenire dal mondo del cinema e chiedere di far sfociare il cinema nel teatro».

In scena, con Eros Pagni, recitano Angela Pagano, Gaia Aprea, Anita Bartolucci, Gianluca Musiu, Silvia Biancalana, Paolo Serra, Maria Basile Scarpetta, Giacinto Palmarini, Alessandra Pacifico Griffini, Paolo Cresta, Enzo Turrin, Carlo Sciaccaluga, Alessandra Panzavolta.

Scene e costumi di Marta Crisolini Malatesta; luci di Gigi Saccomandi; musiche di Ran Bagno; installazioni video di Alessandro Papa; movimenti coreografici di Alessandra Panzavolta.La regia televisiva è di Marco Odetto.