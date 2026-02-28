Sanremo e l’omaggio a Pippo Baudo a “TOP – Tutto quanto fa tendenza” oggi su Rai 2

Sarà dedicata al Festival di Sanremo la nuova puntata di “TOP – Tutto quanto fa tendenza”, il programma di moda e lifestyle dedicato alle eccellenze del Made in Italy, condotto da Enzo Miccio con la sua squadra di inviati, in onda domani, sabato 28 febbraio, alle ore 15,30 su Rai2.

Sanremo si conferma anche quest’anno come uno degli appuntamenti più attesi, un fenomeno di costume capace di intrecciare intrattenimento, moda e spettacolo, attirando l’attenzione non solo degli appassionati di musica ma anche degli amanti dello stile e del glamour.

La puntata renderà omaggio a Pippo Baudo, volto amato e indimenticabile della televisione italiana, che ha trasformato la kermesse in una casa per milioni di italiani, e proporrà un focus su corsetti e papillon, accessori iconici e senza tempo, immancabili sul palco dell’Ariston.

E ancora tutto il meglio del Made in Italy, tra musica, arte e tendenze.