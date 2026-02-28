Sanremo 2026, il bacio tra Levante e Gaia infiamma il pubblico dell’Ariston

Festival di Sanremo 2026, sul palco bacio saffico tra Levante e Gaia. La regia ha allargato l’inquadratura alla fine dell’esibizione e subito sui social si è parlato di possibile censura

La serata delle esibizioni dei duetti e delle cover ha accesso i commenti e i social sono esplosi con video e commenti su quanto (non) visto poco prima sul palco dell’Ariston. Tra le performance più commentate quella di Levante e Gaia. Le due artiste stavano concludendo la loro esibizione della cover “I Maschi” di Gianna Nannini quando i loro volti si sono avvicinati in ‘zona rossa’ per un bacio, ma la telecamera si è improvvisamente allontanata. E sullo schermo il momento è andato in onda ripreso da lontano.

Insomma, i telespettatori da casa hanno visto ben poco del bacio sulle labbra tra le cantanti. Tanto è bastato per accendere i dubbi. E allora, dopo la polemica sulla poca presenza femminile tra i partecipanti alla gara canora, sui social si è parlato di possibile censura. Rai sembra, però, aver già smontato il caso pubblicando nelle storie di Instagram del profilo di Sanremo il momento ripreso da vicino.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)