Oggi su Rai 3 puntata speciale di “Tv Talk” in diretta da Sanremo

Al Festival di Sanremo 2026 è dedicata una puntata speciale, in diretta, di “Tv Talk”, il programma condotto da Mia Ceran, in onda sabato 28 febbraio alle 15.00 su Rai 3.

In apertura spazio all’attualità televisiva, con Monica Giandotti, a partire dal caso del piccolo Domenico Caliendo: come si è comportata la tv di fronte a una vicenda così delicata? E poi, il racconto mediatico sull’agente arrestato dopo l’omicidio di Rogoredo.

La seconda parte sarà invece tutta per il Festival, con inviati sul posto in grado di cogliere gli aspetti più interessanti e nascosti della kermesse musicale, grande macchina televisiva, attraverso filmati, testimonianze e interviste. Dal cuore del Teatro Ariston, Cinzia Bancone sarà in collegamento in diretta con i protagonisti delle serate – dai cantanti ai numerosi ospiti – affiancata dalle firme giornalistiche più autorevoli in materia.

In attesa della finale, dunque, un sabato pomeriggio di vero approfondimento su tutti gli elementi che contribuiscono a creare l’evento più seguito della televisione italiana. Tra gli ospiti, oltre ad alcuni dei cantanti in gara, ci saranno Nicola Savino, Barbara Foria, Tommaso Zorzi, Daniele Tinti, Stefano Rapone, Maria Volpe, Marta Cagnola, Riccardo Bocca, Claudia Rossi, Giorgio Simonelli, Alice Oliveri, Marco Carrara, Carlo Puca.

“Tv Talk” è un programma di Furio Andreotti, Mia Ceran, Sebastiano Pucciarelli, Amabile Stifano, Dario Tajetta, con la collaborazione di Cinzia Bancone. A cura di Paola Gullà, produttore esecutivo Emiliano Casadio, regia di Giulia Sodi.