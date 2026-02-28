Oggi su Rai 2 Speciale “Playlist” in diretta da Sanremo

Dal palco di Piazza Colombo, a Sanremo, a poche ore dalla finale del Festival, in attesa di conoscere i verdetti dell’Ariston, “Playlist”

Dal palco di Piazza Colombo, a Sanremo, a poche ore dalla finale del Festival, in attesa di conoscere i verdetti dell’Ariston, “Playlist”, il programma condotto da Nina Zilli, Gabriele Vagnato e Federica Gentil, in onda sabato 28 febbraio alle 16 su Rai 2, racconterà in diretta l’atmosfera della kermesse più prestigiosa della musica con artisti e protagonisti che si alterneranno “on stage”, nel corso della diretta, per raccontare emozioni e curiosità del “loro” Sanremo 2026.

Tra questi, Cristina D’Avena che – reduce dalla serata delle cover – proporrà “live” un medley dei suoi più grandi successi. E ancora, Michele Zarrillo che festeggia i 30 anni di una delle sue canzoni più celebri, “L’elefante e le la farfalla”, e la finalista e il vincitore della gara delle nuove proposte, Angelica Bove e Nicolò Filippucci.

Non mancheranno i surreali e ironici “incontri ravvicinati” di Gabriele Vagnato con molti dei cantanti in gara, tra interviste fuori dagli schemi e momenti imprevedibili. Tra questi, quello con il direttore artistico Carlo Conti e altre sorprese.

Spazio naturalmente alla musica di Nina Zilli che omaggerà la grande tradizione musicale sanremese e il legame tra canzoni, palco e pubblico, con alcune esibizioni live accompagnata dalla band di “Playlist”.