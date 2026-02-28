Oggi su Rai 1 “Linea Verde Europa” dalla Spagna

La nuova puntata di “Linea Verde Europa” va nel Sud della Spagna, in Andalusia, una terra di luce e contrasti, dove il passato dialoga continuamente con il futuro

La nuova puntata di “Linea Verde Europa” va nel Sud della Spagna, in Andalusia, una terra di luce e contrasti, dove il passato dialoga continuamente con il futuro. Sabato 28 febbraio alle 12.00 su Rai 1, il viaggio di Federico Quaranta parte da Granada, città simbolo dell’incontro tra culture, dove l’eredità moresca convive con l’anima più profonda e popolare dell’Andalusia.

Da qui, destinazione Chimeneas, nel cuore della campagna andalusa, per visitare l’impianto solare Plenitude di Caparacena: un esempio concreto di come il sole, da sempre protagonista di queste terre, diventi oggi una risorsa strategica per produrre energia pulita e costruire modelli di sviluppo più sostenibili.

L’itinerario di Federico Quaranta prosegue verso Nord e attraversa la Mancha, il grande altopiano reso immortale dai mulini a vento di Don Chisciotte. Qui il paesaggio racconta una Spagna rurale e senza tempo, dove la tradizione agricola convive con nuove sfide ambientali ed energetiche, in un equilibrio delicato tra memoria e innovazione.

L’ultima tappa è Madrid, cuore pulsante del Paese, dove Quaranta incontra alcuni italiani che hanno scelto di vivere e lavorare in Spagna. Attraverso le loro storie emergono affinità, differenze e legami profondi tra Italia e Spagna, due Paesi mediterranei uniti da una storia comune e da un modo simile di guardare al futuro.

Un viaggio da Sud a Nord per raccontare come tradizione, ambiente ed energia possano convivere e generare nuove opportunità in questo angolo d’Europa.

Linea Verde Europa è un branded content Eni Plenitude.