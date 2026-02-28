Oggi e domani “Mi manda Raitre” Speciale Sanremo

Su Rai 3 arriva “Mi manda Raitre” Speciale Sanremo. Sabato e domenica una gara tra le canzoni del Festival più belle di sempre

Nel corso delle sue 76 edizioni, il Festival di Sanremo ha incollato milioni di telespettatori allo schermo, innanzitutto per le canzoni e per la musica, ma anche per lo spettacolo costruito intorno alla gara canora. Non sono mancate polemiche, vittorie e sconfitte impensabili, spesso decise dalle diverse modalità di voto, fatti curiosi divenuti memorabili, presenza di super ospiti e star internazionali.

All’interno delle due puntate speciali dedicate al Festival della canzone italiana, “Mi Manda RaiTre” – in onda sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo alle 8.00 su Rai 3 – proporrà una gara tra i brani più belli di sempre, votati dagli ospiti in studio. Ospiti di Federico Ruffo saranno, sabato 28 febbraio, Barbara Alberti, scrittrice; Alessandro Ferrucci, giornalista; Paolo Mixo, conduttore radiofonico e dj; Marco Molendini, critico musicale, giornalista e scrittore; Alessandro Greco, conduttore tv. Domenica 1° marzo, Silvia Salemi, cantautrice, conduttrice televisiva e radiofonica, Carlo Massarini, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico; Paolo Mixo, Marco Molendini, Alessandro Greco.