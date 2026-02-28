“Linea Verde Italia” su Rai 1 oggi è a Pistoia

È Pistoia la tappa del prossimo viaggio di “Linea Verde Italia”, in onda sabato 28 febbraio alle 12.25 su Rai 1

È Pistoia la tappa del prossimo viaggio di “Linea Verde Italia”, in onda sabato 28 febbraio alle 12.25 su Rai 1. Monica Caradonna e Tinto andranno alla scoperta della Capitale italiana del Libro 2026, per raccontare in che modo la città toscana sia riuscita a conquistare l’ambito riconoscimento del Ministero della Cultura.

Sono tanti i luoghi cittadini trasformati in set televisivi, come Piazza Spirito Santo, la Biblioteca Forteguerriana e la Biblioteca San Giorgio, alcune delle sedi delle iniziative previste dal programma del dossier di candidatura. In un territorio che punta a promuovere la lettura e la diffusione del sapere non mancherà una visita al Museo della Carta di Pescia, dove artigiani e maestri cartai tengono viva la tradizionale lavorazione della filigrana. Ma Pistoia è anche uno dei principali poli europei per il florovivaismo ornamentale, che rappresenta un pilastro dell’economia locale, sempre più attento alla sostenibilità ambientale.

Si parlerà, inoltre, di land art presso la Fattoria di Celle, complesso storico risalente al XV secolo, che ospita un’importante collezione contemporanea di opere d’arte e di archeologia industriale. Spazio, come sempre, anche alla gastronomia, con una ricetta legata al territorio e preparata secondo i principi del chilometro zero e della stagionalità. Il programma è stato realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali.