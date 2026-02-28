“Linea Bianca Olympia” su Rai 1 si conclude a Falcade

Stamani su Rai 1 il programma “Linea Bianca Olympia” si conclude a Falcade. Nel cuore delle Dolomiti venete, tralasciando volutamente la “vetta”

Puntata speciale ambientata a Falcade, tra il Passo San Pellegrino e il Col Margherita, nel cuore delle Dolomiti venete, per “Linea Bianca Olympia”, in onda sabato 28 febbraio alle 11.25 su Rai 1. Massimiliano Ossini e Lino Zani scelgono consapevolmente di rinunciare alla vetta per dare un messaggio chiaro: la montagna va rispettata e chiede responsabilità prima ancora che spettacolo.

Ampio spazio è dedicato alla pista “La Volata”, teatro di Coppa del Mondo e protagonista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Tecnici, maestri e direttori raccontano il valore sportivo e formativo di un territorio che continua a crescere nuovi campioni e a investire nella cultura dello sci. Si entra poi nel cuore della ricerca scientifica sulla neve e sul clima, con i ricercatori impegnati nello studio dei cristalli nevosi, mostrando come la montagna sia anche laboratorio scientifico e sentinella del pianeta.

Non manca la tradizione gastronomica, con gli chef del territorio uniti in un progetto condiviso che valorizza la cucina locale come elemento identitario e comunitario. Ospite d’eccezione la campionessa Deborah Compagnoni, che riflette sul valore della costanza, della passione e della capacità di rialzarsi dopo le difficoltà. La chiusura è un saluto carico di emozione: dodici anni di “Linea Bianca”, un’edizione speciale dedicata alle Olimpiadi, e un messaggio semplice e potente – passo lento e corto, “Kalipe” – perché la montagna si vive con rispetto, consapevolezza e gratitudine. “Linea Bianca Olympia” è un branded content EA7 Emporio Armani – Gruppo Enel.