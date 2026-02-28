Instagram, un nuovo profilo per raccontare la Protezione Civile

Il Dipartimento rafforza la presenza sui social per diffondere la cultura della prevenzione

Il Dipartimento della Protezione Civile amplia la propria presenza sui social network con l’apertura del profilo Instagram che andrà così ad affiancarsi a quelli creati su Facebook e X nel 2018.

La data scelta per il debutto non è casuale: coincide infatti con l’anniversario della nascita del Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito il 24 febbraio con la Legge n. 225 del 1992, proprio per sottolineare il valore simbolico di questo nuovo strumento di comunicazione.

Oltre alle attività e alle iniziative del Dipartimento, il profilo @dpcgov_official darà spazio ai temi, alle esperienze e alle buone pratiche promosse dall’intero Servizio nazionale, valorizzando il contributo di Componenti e Strutture operative, raccontando il lavoro quotidiano di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze a tutela delle persone, degli animali e dell’ambiente.

Anche su Instagram resta centrale la missione istituzionale del Dipartimento: promuovere la cultura della prevenzione e diffondere informazioni autorevoli e affidabili per favorire comportamenti consapevoli e ridurre l’esposizione ai rischi, prima, durante e dopo le emergenze.