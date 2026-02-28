Il film “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” su Rai Storia: la trama

“Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” in prima serata su Rai Storia: la trama del film con musiche di Ennio Morricone
“Il dottore”, alto funzionario di polizia appena promosso nella Sezione Politica, uccide l’amante dopo aver scoperto che lo tradiva con uno studente appartenente alla Contestazione. Invece di nascondere le prove, le lascia emergere con arroganza, certo che il Potere lo proteggerà e lo terrà al di sopra di ogni sospetto.
E’ la trama del film “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” in onda sabato 28 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Storia