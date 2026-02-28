Enzo Avitabile ospite di “A Sua Immagine” oggi su Rai 1

Nella settimana più attesa della musica italiana, quella del Festival di Sanremo, Lorena Bianchetti incontra il celebre cantautore e compositore Enzo Avitabile, ospite di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 28 febbraio alle 16.00 su Rai 1. Insieme ripercorrono i tanti successi di Avitabile, in un racconto nel quale la profonda umanità e la dimensione spirituale dell’artista si intrecciano con le tappe della sua lunghissima carriera.

Dagli inizi nei vicoli di Napoli alle collaborazioni con i grandi della musica internazionale, Enzo Avitabile ha realizzato i suoi sogni con studio, sacrificio e determinazione, arrivando a esibirsi in tutto il mondo e a calcare i palchi più importanti. Non mancano i ricordi legati al Festival di Sanremo, che ha visto Enzo Avitabile protagonista in gara nel 2018 insieme a Peppe Servillo e, nuovamente, nel 2021 in veste di ospite.

Nuovo appuntamento con “Le Ragioni della Speranza” attraverso la vita e i luoghi di San Francesco d’Assisi. Il racconto di Aldo Cazzullo, dedicato alla figura del Santo, si conclude con il momento più alto e commovente: il racconto della morte di Francesco. Fra Giulio Cesareo sarà nella Basilica Inferiore di San Francesco ad Assisi, immerso tra le migliaia di pellegrini giunti da tutto il mondo per pregare davanti alle spoglie mortali del Santo, esposte per la prima volta in un’ostensione pubblica in occasione degli ottocento anni dalla sua morte. Un momento irripetibile, in profonda sintonia con il racconto della Trasfigurazione, al centro del Vangelo di questa settimana.