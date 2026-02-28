Due Oscar, un Golden Globe e un David: “Il giorno più lungo” su Rai Movie, la trama

Lo Sbarco in Normandia in uno dei film di guerra più ambiziosi di sempre, “Il giorno più lungo”, trasmesso stasera su Rai Movie: la trama
Normandia, 6 giugno 1944. Lo sbarco degli Alleati cambia le sorti della Seconda guerra mondiale: dall’occupazione di S. Mére l’Eglise ad opera di un gruppo di coraggiosi parà, alla difficile avanzata sulla spiaggia di Omaha e Utah, sino all’improbabile scalata della scogliera di Pointe du Rock. Eventi strategici che segnarono l’inizio della disfatta nazista.
E’ la trama del film “Il giorno più lungo”, vincitore di due premi Oscar e un Golden Globe, in onda sabato 28 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Movie.