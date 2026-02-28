A “Ciao Maschio” oggi su Rai 1 protagonista il Festival di Sanremo

In occasione della finale di Sanremo, “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, propone una puntata speciale, in onda sabato 28 febbraio alle 17.10 su Rai 1
In occasione della finale di Sanremo, “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, propone una puntata speciale, in onda sabato 28 febbraio alle 17.10 su Rai 1, con un parterre eccezionalmente al femminile, composto da Iva Zanicchi, Rita Pavone e Tiziana Rivale.
Le artiste commenteranno tutte le declinazioni “al maschile” del Festival: dai testi delle canzoni, alle performance degli artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston, ai look analizzati da un giudice implacabile, Johnatan Cashanian.
Non mancheranno naturalmente le interviste ai protagonisti del Festival. E ancora, con Domenico Marocchi dalla mitica porta Carraia, tutte le ultime indiscrezioni dalle quinte del Teatro a poche ore dal verdetto finale.
In studio, spazio anche alla comicità con i commenti irriverenti di Dario Vergassola e Peppe Iodice, mentre Edoardo Tavassi sarà l’inviato speciale del programma in Riviera.
Come sempre a fare da contrappunto musicale, le note delle Swingeresse.