A “Buongiorno Benessere” su Rai 1, cattive abitudini alimentari e metabolismo

Stamani su Rai 1 a “Buongiorno Benessere”, cattive abitudini alimentari e metabolismo. In sommario anche la salute delle corde vocali

Come le cattive abitudini alimentari possono incidere su peso e metabolismo? Risponde il professor Ezio Di Flaviano, medico dietologo, ospite di “Buongiorno Benessere”, condotto da Vira Carbone e in onda sabato 28 febbraio alle 10.30 su Rai 1. Il dottor Carlo Gargiulo, medico di base, fornirà consigli pratici per affrontare piccoli malesseri improvvisi e recuperare rapidamente energia.

Il rapporto tra sonno e metabolismo sarà al centro dell’intervento del professor Dario Pitocco, direttore Uosd Diabetologia del Policlinico Gemelli di Roma, che illustrerà quanto sia importante rispettare i ritmi sonno-veglia per evitare squilibri metabolici. Grande attenzione anche alla voce, protagonista non solo sul palco dell’Ariston. Il professor Andrea Marzetti, primario di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Frosinone, spiegherà come proteggere le corde vocali. In ambito oculistico, il professor Romolo Appolloni, primario di Oculistica dell’Ospedale Sant’Eugenio Cto di Roma, affronterà il tema della cataratta, con aggiornamenti sulle più moderne tecniche chirurgiche e sui tempi di recupero visivo.

E ancora, per chi si sveglia con un viso stanco, la dottoressa Fiorella Donati, specialista in Chirurgia plastica e ricostruttiva, proporrà dei rimedi last minute contro gonfiore, borse e occhiaie. A seguire, un importante momento di prevenzione oncologica con il professor Riccardo Rosati, direttore della Chirurgia Gastroenterologica dell’Ospedale San Raffaele di Milano, che parlerà di tumore al colon, sottolineando l’importanza dello screening e della diagnosi precoce.